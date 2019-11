Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland sind im Oktober wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche nur verhalten gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 51,6 Punkte von 51,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war noch ein Rückgang auf 51,2 Punkte genannt worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwartet.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg im Oktober leicht auf 48,9 Zähler von 48,5 im Vormonat.

"Wenngleich sich der Dienstleistungssektor gerade so auf Wachstumsterrain hält, häufen sich die Anzeichen, dass die deutsche Binnenkonjunktur der schwächelnden Industrie erliegen wird", kommentierte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "So wurde bei den Serviceanbietern im Oktober den zweiten Monat in Folge ein Nachfragerückgang registriert, und erstmals seit sieben Jahren rutschten die Zukunftsaussichten in den negativen Bereich."

November 06, 2019 04:08 ET (09:08 GMT)

