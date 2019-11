Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Geoff Haire begründete die Zielanhebung mit einem besseren Mix im Jahr 2020 und leicht erhöhten Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Der Chemiekonzern habe den freien Barmittelfluss zuletzt verbessert. Dem stehe aber ein steigendes Pensionsdefizit gegenüber, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 04:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

