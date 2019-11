06.11.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), gab heute die Unterzeichnung eines Wandelanleihevertrages mit SoftTech Engineers Limited, einem börsennotierten Softwareunternehmen an der National Stock Exchange of India, bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung gewährt RIB SoftTech ein Darlehen von bis zu 2 Mio. USD mit dem Recht, dieses innerhalb der nächsten 18 Monate in Anteile zu wandeln. Mit dieser Vereinbarung unterstreicht RIB sein Engagement für sein Ziel von 2 Millionen Usern für die MTWO-Plattform und die iTWO 4.0-Technologie. SoftTech ist die zwölfte von 14 M&A-Transaktionen, die ...

