UET United Electronic Technology AG gibt bekannt, dass der Geschäftsbereich SYSTEMS das erste 5G Mobile-Backhaul-System erfolgreich in Betrieb genommen hat. DGAP-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges UET United Electronic Technology AG gibt bekannt, dass der Geschäftsbereich SYSTEMS das erste 5G Mobile-Backhaul-System erfolgreich in Betrieb genommen hat. 06.11.2019 / 10:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt heute bekannt, dass der Geschäftsbereich SYSTEMS unter der Marke albis-elcon die erste 10 Gigabit 5G Mobile Backhaul-Installation erfolgreich abgeschlossen hat. Basierend auf der 10 Gigabit Carrier Ethernet-Systemplattform ACCEED4420 hat albis-elcon das erste 5G Mobile Backhaul-System erfolgreich in Betrieb genommen. Die Installation ist Teil eines größeren geplanten System-Rollouts in Mexiko. albis-elcon beabsichtigt bis Ende dieses Jahres weitere 100 Mobile Backhaul-Systeme im Bereich 5G in Betrieb zu nehmen. Die Lösung ist Teil des langfristigen Entwicklungsplans der UET-Gruppe zur Bereitstellung von Systemen und Diensten für den 5G Netzwerk-Rollout und der Gigabit Netzwerk-Evolution. Das Unternehmen ist, zusammen mit der vorhandenen Hard- und Software für Energie- und Netzwerkmanagement, gut aufgestellt, um von den aktuellen und zukünftigen Marktentwicklungen zu profitieren. Mexiko ist für albis-elcon ebenfalls einer der Märkte für albis-elcon, in denen die Lieferung von Produkten gepaart mit der Bereitstellung professioneller Dienstleistungen erfolgt. Die Dienstleitungen beinhalten dabei die Standorterhebung, Installation sowie Wartung auf landesweiter Ebene. Kontakt: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 D-65760 Eschborn Sebastian Schubert Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com ISIN: DE000A0LBKW6 WKN: A0LBKW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 905829 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 905829 06.11.2019 ISIN DE000A0LBKW6 AXC0159 2019-11-06/10:47