Köln (ots) -1LIVE KRONE wird zum 20. Mal verliehenDie Nominierten für die 1LIVE Krone 2019 im Dezember stehen fest +++Mit im Rennen: u.a. Rammstein, Robin Schulz, Die Toten Hosen, Lena,Alice Merton, Max Giesinger, Mark Forster, Kontra K, LEA +++ Votingfür Deutschlands wichtigsten Radiopreis beginntSeit 1995 macht 1LIVE junges Radio, jetzt wird der dazugehörige undwichtigste deutsche Radiopreis, die 1LIVE Krone, bereits zum 20. Malverliehen. Wer in diesem Jahr, genauer gesagt am 05. Dezember 2019,als Gewinner aus den insgesamt neun Kategorien hervor gehen darf,wird in den kommenden Wochen durch die beste Jury entschieden: dieSektor-Hörer*innen und Fans selbst. Der Voting-Startschuss für diePlatzierungen ist gefallen. Und wo ließen sich die Musik-Favoritenund eine 1LIVE Krone besser feiern, als in der JahrhunderthalleBochum?Keine gute Party ohne einen hervorragenden Gastgeber: SektorkindLukeMockridge bleibt in Sachen Moderation auch der diesjährigenPreisverleihung treu. Luke ist nicht nur Comedy-Preisträger und 1LIVEKrone Besitzer, sondern beherrscht neben seinen TV-Abendshows auchdie große Bühne.Die 40 Nominierten 2019In der Kategorie »Beste Single« müssen sich in diesem Jahr die 1LIVEHörer*innen zwischen den Songs von Capital Bra & Samra & LEA »110«,Juju feat. Henning May »Vermissen«, Lena & Nico Santos »Better«,Lotte & Max Giesinger »Auf das, was da noch kommt«, SIDO »TausendTattoos« und Tim Bendzko »Hoch« entscheiden.Den Preis als »Beste Künstlerin« darf Alice Merton, Juju, LEA, Lena,Lotte oder Stefanie Heinzmann mit nach Hause tragen.Auf die Krone »Bester Künstler« hoffen Bosse, Mark Forster, MaxGiesinger, Nico Santos, SIDO und Trettmann.Als »Beste Band« nominiert sind AnnenMayKantereit, Deichkind, DieToten Hosen, Milky Chance sowie SEEED.Der begehrte Preis für »Bester Live Act« geht an AnnenMayKantereit,Bilderbuch, Die Toten Hosen, Marteria & Casper oder Rammstein.Neues Jahr, neues Battle: Auf die Krone zu »Bester Hip-Hop Act«dürfen sich Apache 207, Capital Bra & Samra, Kontra K, RAF Camora,RIN, Loredana oder Kummer freuen.Erstmals neu als Kategorie aufgestellt ist »Bester Dance Act«. Hiergehen Alle Farben, Felix Jaehn, Robin Schulz, VIZE und YOUNOTUS anden Voting-Start.Die Gewinner der 1LIVE Kronen »Comedy« und »Sonderpreis« kürt die1LIVE Redaktion selbst.Andreas Löffler, Musik- und Eventchef von 1LIVE sieht die 1LIVE Kroneals impulsgebende, popkulturelle Säule innerhalb der deutschenMedienlandschaft und freut sich auf die Preisverleihung: "Die 1LIVEKrone ist ein Preis, der nach vorne blickt. Unzählige Künstler*innenkamen als Newcomer zur Krone und entwickelten sich zu Superstars.Topstars treffen auf die spannendsten Newcomer der deutschenMusikszene und alle wollen den Preis gewinnen. Die 1LIVE Hörer*innenhaben die Wahl. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wahnsinnig darauf,diesen Abend in Bochum zu feiern."Zum 20. Mal holt die 1LIVE Krone die angesagtesten Stars in denSektorImmer am Puls der Zeit, schafft es die 1LIVE Redaktion alljährlich,die Besten aus der Radiolandschaft bei diesem Mega-Event zuversammeln. Zunächst in Oberhausen (2000 - 2005), seit 2006 inBochum, feiern die Sektor Hörer*innen gemeinsam mit ihren Stars diegeilste Party - vor und hinter den Kulissen. Musikgrößen undUrgesteine wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Nena erhieltenhier ihre Lebenswerk-Auszeichnung auf der Show-Bühne.Die 1LIVE Krone ist immer für Überraschungen gut. Besonders undbeliebt: die Bühnen-Premieren diverser Künstler, die erstmaligmiteinander und nur für die 1LIVE Krone performen. Spannend wird esalso auch in 2019 und wie immer gilt: Die Tickets sind unbezahlbarund gehen nicht in den Verkauf, sondern werden ausschließlichverlost. Die 1LIVE Krone ist ein Hörerpreis: Auf www.1live.de kann absofort abgestimmt werden, wer am 5. Dezember ausgezeichnet wird.Jeder Voting-Teilnehmer hat dabei die Chance, Tickets für dieVerleihung in der Jahrhunderthalle Bochum zu gewinnen.Die Sendetermine:Live auf 1LIVE und 1live.de, Donnerstag, 05.12.2019, 20.15 UhrLive im WDR Fernsehen, Donnerstag, 05.12.2019, 20.15 UhrDas Erste, Freitag, 06.12.2019, 01.20 UhrFotos unter ard-foto.de