IRW-PRESS: Bluestone Resources Inc.: Bluestone kündigt aktualisierte Ressourcenschätzung für Cerro Blanco an

Erhöhung der gemessenen und angezeigten Ressourcen um 18% auf 1,41 Mio. Unzen und einem Grad von 10,3 Gramm Gold pro Tonne

6. November 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=FjsHNthG_vs ) freut sich, eine neue hochgradige Mineralressourcenschätzung für das Cerro Blanco Gold-Projekt in Guatemala bekannt zu geben. In den letzten neun Monaten hat Bluestone ein Infill-Bohrprogramm abgeschlossen, das sich auf die Umwandlung der in der Machbarkeitsstudie identifizierten abgeleiteten Ressourcen in gemessene und angezeigte Kategorien konzentriert. Die Cerro Blanco Machbarkeitsstudie (siehe Pressemitteilung vom 29. Januar 2019) zeigte rund 357.000 Unzen abgeleitete Ressourcen (1,4 Mio. Tonnen mit 8,1 g/t Au) auf, die potenziell in gemessene und angezeigte Ressourcen umgewandelt werden könnten. Die Machbarkeitsstudie basierte auf einer anfänglichen Lebensdauer von acht Jahren und zeigte eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einem durchschnittlichen LOM (Life of mine) AISC von 579 USD pro Unzen Gold.

Highlights der Ressourcenschätzung (3,5 g/t Au Cutoff)

- Die Ressourcen der gemessenen Kategorie stiegen um 134% und beliefen sich auf 607.714 Tonnen mit einem Gehalt von 11,5 g/t Au und 225.118 Unzen Gold.

- Die gemessenen und angezeigten Ressourcen stiegen um 18% auf 1,41 Mio. Unzen mit durchschnittlich 10,3 g/t Au.

- Der Großteil der 66 Infill-Löcher wurde in der nördlichen Zone der Lagerstätte gebohrt, ein ähnliches Programm von Infill-Bohrungen in der südlichen Zone ist derzeit im Gange.

Darren Klinck, President & CEO, kommentierte: "Cerro Blanco bleibt eines der hochwertigsten unentwickelten Goldprojekte seiner Art. Unser Infill-Bohrprogramm, das sich hauptsächlich auf die Umwandlung abgeleiteter Ressourcen konzentrierte, war sehr erfolgreich und übertraf die Erwartungen. Insgesamt fügte das Programm etwa 208.000 zusätzliche Unzen Gold in die Kategorien Gemessene und Angezeigte Ressourcen hinzu, die zur Reservenbasis beitragen und die Lebensdauer der Minen verlängern könnten. Zwei wichtige Ergebnisse des Ressourcenumwandlungsbohrprogramms waren: die Identifizierung von fünf neuen Venen in der Nordzone und ein Anstieg der gemessenen Ressourcen auf 225.000 Goldunzen. Wir glauben, dass dieses kürzlich durchgeführte Infill-Bohrprogramm, das sich auf die Nordzone und die derzeit laufenden Bohrungen in der Südzone konzentriert hat, das Potenzial hat, auf der Grundlage der bisherigen Konversionsraten des Minenplans eine zusätzliche Lebensdauer der Mine zu erreichen. Jedes weitere Jahr der Minenlaufzeit hat das Potenzial, bei einem Goldpreis von 1.250 US-Dollar pro Unze Gold einen freien Cashflow von etwa 60 bis 80 Millionen US-Dollar zu generieren.

Tabelle 1. Hochwertige Ressourcenschätzung von Cerro Blanco bei einem Cutoff von 3,5 g/t Au.

Ressourcen-KTonnen Au Ag-Grad EnthaltenEnthalten

ategorie Grad g/t es es

Silber (

g/t Gold (UnzUnzen

en )

Gemessen 607,714 11.5 44.2 225,118 864,281

Angezeigt 3,661,50710.1 35.6 1,188,1944,193,343

Gemessen & 4,269,22110.3 36.8 1,413,3125,057,624

Angezeigt

Abgeleitet 466,218 7.1 16.6 107,215 248,488

- Inkrafttreten: 1. November 2019. Alle Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit den Definitionen des Canadian Institute of Mining and Metallurgy and Petroleum ("CIM") gemäß NI 43-101 geschätzt. Mineralressourcenausweis, erstellt von Garth Kirkham (Kirkham Geosystems Ltd.) in Übereinstimmung mit NI 43-101.

- Zu den gemessenen Ressourcen gehören 29.726 Tonnen Haldenmaterial mit einem Gehalt von 5,35 g/t Au und 22,6 g/t Ag.

- Die berichteten Mineralressourcen weisen eine vernünftige Aussicht auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung auf, wie sie gemäß NI 43-101 erforderlich ist. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Tragfähigkeit bewiesen. Die Mineralressourcen können durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Marketing- und andere relevante Aspekte erheblich beeinträchtigt werden.

- Unterirdische Mineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt von 3,5 g/t Au berichtet. Die Cut-off-Grade basieren auf einem Preis von 1.250 US-Dollar/Unze Gold, 16 US-Dollar/Unze Silber und einer Reihe von Betriebskosten- und Wiederherstellungsannahmen, einschließlich eines angemessenen Ausfallfaktors.

- Die verwendete Dichte betrug 2,53 t/m3 für mineralisiertes Material.

- Unze (Troy) = metrische Tonnen x Sorte / 31.10348. Alle Zahlen wurden gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung wiederzugeben. Abgeleitete Mineralressourcen gelten geologisch als zu spekulativ, als dass wirtschaftliche Überlegungen auf sie angewendet werden könnten, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es ist jedoch vernünftigerweise zu erwarten, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen in angezeigte Ressourcen umgewandelt werden könnte.

David Cass, Vice President Exploration, kommentierte: "Der erfolgreiche Abschluss dieses Füllbohrprogramms hat unser geologisches Verständnis der Mineralisierung Cerro Blanco weiter verbessert, und unser Vertrauen in die Ressource verbessert sich weiter. Während der gesamten Bohrung waren wir weiterhin von der Kontinuität und Vorhersagbarkeit der Venen beeindruckt, von denen die meisten weitere detaillierte Bohrungen erfordern, um ihre seitlichen und tiefen Erweiterungen zu definieren. Darüber hinaus wird unser Vertrauen in das Modell durch die Einstellung der Versuche entlang der Venen im Untertagebau des Cerro Blanco weiter gestärkt, was das Wissen über den Erzkörper weiter verbessert (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2019)".

Die aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen ist das Ergebnis von zusätzlichen 8.567 Metern Bohrungen (66 Bohrlöcher), die im Rahmen des Infill-Bohrprogramms von Bluestone gebohrt wurden, das im November 2018 begann und sich auf die unterirdischen Arbeiten der Nordzone konzentrierte. Die Schätzung basiert auf einem immer besseren Verständnis des geologischen Modells, unterstützt durch über 3 Kilometer unterirdische Infrastruktur und 526 unterirdische Kanalproben. Bis heute wurden von Bluestone und früheren Mitarbeitern über 138.000 Meter in 646 Löchern auf dem Grundstück gebohrt.

Tabelle 2: Hochwertige Ressourcenschätzung* von Cerro Blanco bei verschiedenen Gold Cut-off Graden

Ressourcen-KAbscTonnen QualitätQualitäEnthalteEnthaltene

ategorie halt (Au g/t)t n s

ung Silber (U

(Ag Gold (Unnzen

g/t) zen )

Gemessen 2.5 654,166 10.8 41.7 227,266 876,176

3 611,140 11.4 43.7 223,467 858,015

3.5 577,988 11.8 45.3 220,004 842,691

4 545,381 12.3 47.1 216,073 825,733

4.5 508,370 12.9 49.2 211,012 803,851

Angezeigt 2.5 4,503,848.8 31.4 1,268,924,552,459

2 7

3 4,061,309.4 33.5 1,229,914,370,821

2 7

3.5 3,661,5010.1 35.6 1,188,194,193,343

7 4

4 3,293,7010.8 37.9 1,143,884,008,172

0 7

4.5 2,935,9611.6 40.2 1,094,993,795,334

0 0

Gemessen & 2.5 5,158,009.0 32.7 1,496,195,428,635

Angezeigt 8 3

3 4,672,449.7 34.8 1,453,385,228,836

2 4

3.5 4,239,4910.3 36.9 1,408,195,036,034

5 9

4 3,839,0811.0 39.2 1,359,954,833,905

2 9

4.5 3,444,3311.8 41.5 1,306,004,599,186

0 2

Abgeleitet 2.5 613,434 6.1 15.4 121,161 303,819

3 526,930 6.7 15.9 113,542 269,554

3.5 466,218 7.2 16.6 107,215 248,488

4 404,649 7.7 17.1 99,786 222,956

4.5 349,422 8.2 17.5 92,259 196,705

- Base Case Cut-off Grade in Fettdruck.

- Gemessene Ressourcen schließen Lagerbestände aus - 29.726t mit 5,35 g/t Au und 22,6 g/t Ag.

Cerro Blanco ist eine klassische, mit heißen Quellen verbundene, sulfidationsarme epithermale Gold-Silber-Lagerstätte, die ein System von mäßig bis steil abfallenden Quarz-Addularia-Calcit-Adern umfasst. Die oben genannte Ressource hat eine Grundfläche von 800 x 400 Metern zwischen 525 Metern und 200 Metern über dem Meeresspiegel. Der Großteil der hochgradigen Adern tritt als zwei nach oben gerichtete Aderreihen (Nord- und Südzone) auf, die in der Tiefe in Master-Feeder-Adern zusammenlaufen, die eine positive Blütenstruktur zu definieren scheinen und die Mineralisierung über eine vertikale Entfernung von etwa 300 Metern definieren. Die meisten Adern sind in einer sanft eintauchenden Folge von Schluffsteinen, Kalksteinen, Konglomeraten und andesitischen Tuffsteinen (Mita Unit) untergebracht, die von etwa 100 Metern verkieselter Konglomerate und Sinterbetten (Salinas Unit) überlagert werden, die eine Silica-Kappe darstellen, die den tief gelegenen Hügel am Cerro Blanco bildet.

Schätzung der Mineralressourcen

Die Mineralressourcenschätzung für Cerro Blanco wurde nach Industriestandards und Best Practices unter Verwendung kommerzieller Minenmodellierung und geostatistischer Software erstellt. Garth Kirkham, P.Geo. ist die unabhängige qualifizierte Person, die für die Schätzungen der Mineralressourcen im Sinne von NI 43-101 verantwortlich ist. Die geologischen Modelle und Domänen wurden unter der Aufsicht von David Cass, Vice President of Exploration von Bluestone, P.Geo. und Carlos Chiquin, Geologie-Manager, fertiggestellt. Die Lagerstätte wurde in mehrere Schätzbereiche für die Venendomänen unterteilt, die auf geologischen und strukturellen Modellen basieren, wobei die Mineralressourcen durch Umkehrdistanzinterpolation von gekappten Verbundwerkstoffen geschätzt wurden.

Bluestone und seine Berater führten umfangreiche Strukturstudien und Analysen durch, um die Qualität der älteren Bohrlochdaten vor dem Blaustein zu beurteilen und die Schätzungen der Mineralressourcen vorzubereiten. Bestätigende Bohrungen von Bluestone haben gezeigt, dass die Daten von hoher Qualität sind, was das Vertrauen und das Verständnis für die Lagerstätte Cerro Blanco erhöht. Die verbesserten Einschränkungen der Mineralisierung durch dieses aktualisierte geologische Modell am Cerro Blanco haben die Varianz der Ressourcenempfindlichkeiten reduziert.

Die Mineralressourcenschätzungen verwendeten modernste kommerzielle Modellierungs- und Minenplanungssysteme (LeapFrog und MineSight R v15.50). Das Blockmodell hat eine übergeordnete Blockgröße von 5 x 5 x 1 Meter mit einer Subblockgröße von 1 x 1 x 0,1 Meter. Die Assays wurden auf 1,5 Meter zusammengesetzt, um eine standardisierte, gemeinsame Probenunterstützung zu gewährleisten. Die verwendete Methodik war eine umgekehrte Entfernung in einem einzigen Durchgang unter Verwendung von gekappten Gold- und Silberkompositen, die sich auf ausgewählte Schwellenwerte beschränkten, die auf der Analyse von kumulativen Häufigkeitsplots und Gemeinsamkeiten von Venen basierten. Die Cut-Grade-Schwellenwerte lagen zwischen 18 g/t und 110 g/t Au und 100 g/t Ag bis 300 g/t Ag. Für jede Vene wurden harte Grenzen verwendet, mit einem Minimum von 2 Composites pro Block und einem Maximum von 9 pro Block, 3 maximalen Composites pro Bohrung oder Kanalprobe.

Mineralische Ressourcen werden nach den CIM-Richtlinien in die Kategorien gemessen, angezeigt und abgeleitet eingeteilt. Die Klassifizierung der Mineralressourcen für Gold basierte hauptsächlich auf dem Abstand der Bohrlöcher und der Kontinuität der Mineralisierung. Gemessene Ressourcen wurden als Blöcke in einem Abstand seitlich der Rampe und entlang von Adern innerhalb von 15 Metern definiert. Angezeigte Ressourcen wurden definiert als diejenigen, die sich in einem Abstand von drei Bohrlöchern von weniger als 40 Metern befinden. Abgeleitete Ressourcen wurden definiert als solche mit einem Bohrlochabstand von weniger als ~75 Metern und zusätzlichen Anforderungen. Alle Ressourcen werden durch die kontinuierlichen Aderkörper begrenzt. Die endgültigen Ressourcenklassifizierungsschalen wurden manuell auf Abschnitten konstruiert. Aus den gemessenen Ressourcen wurde abgebautes Rampenmaterial gewonnen. Silber wurde nicht separat klassifiziert und wird auf der Grundlage der Goldklassifizierung ausgewiesen.

Qualifizierte Personen

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Mitteilung hat ein Gültigkeitsdatum vom 1. November 2019 und wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 von Garth Kirkham, P.Geo. erstellt. , eine qualifizierte Person nach NI 43-101. Herr Kirkham ist Mitarbeiter der Kirkham Geosystems Ltd. und ist eine unabhängige qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101. Die wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von David Cass, P.Geo., Vice President Exploration for Bluestone, geprüft. Beide qualifizierten Personen haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen gelesen und genehmigt.

Über Bluestone Resources

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % eigenen hochgradigen Cerro Blanco-Goldprojekts in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche jährliche Produktion wird für die ersten drei Produktionsjahre auf 146.000 Unzen pro Jahr geschätzt, wobei die Gesamtkosten 579 USD/Unze betragen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Die Gesellschaft wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.

Im Auftrag von Bluestone Resources Inc.

" Darren Klinck"

Darren Klinck | President, Chief Executive Officer & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Bluestone Resources Inc.

Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: +1 604 646 4534

info@bluestoneresources.ca

www.bluestoneresources.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Bluestone Resources Inc. ("Bluestone" oder das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder antizipiert, wird oder kann in der Zukunft auftreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: auf den Markt für Bluestone-Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsbelege, Einheiten, Optionsscheine und Aktienkaufverträge; die Umwandlung der abgeleiteten Mineralressourcen; die Erhöhung der Menge der gemessenen Mineral- und angezeigten Mineralressourcen; den vorgeschlagenen Zeitplan und die Vorteile weiterer Bohrungen; den vorgeschlagenen Zeitplan und die Vorteile der Machbarkeitsstudie; Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Mineralgrundstücke; die Geschäftsstrategie, die Pläne und den Ausblick von Bluestone; die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Bluestone; Investitionsausgaben, allgemeine und Verwaltungsausgaben des Unternehmens und Explorations- und Entwicklungsausgaben; erwarteter Betriebskapitalbedarf; die zukünftigen finanziellen Schätzungen der Ökonomie des Cerro Blanco-Projekts, einschließlich Schätzungen der Investitionskosten für den Bau von Bergwerksanlagen und die Inbetriebnahme einer Mine und der Aufrechterhaltung der Investitionskosten, Schätzungen der Betriebskosten und der Gesamtkosten, des Nettobarwerts und der wirtschaftlichen Erträge; vorgeschlagene Produktionszeitpläne und -raten; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Ressourcenschätzungen; und zukünftige Explorations- und Betriebspläne sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen beruhen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwarten", "planen", "erwarten", "schätzen", "schätzen", "beabsichtigen", "können" oder Variationen davon oder das Negativ eines dieser Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie verschiedenen Annahmen, die von ihm getroffen wurden, und Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem Folgendes: die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; den Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; keine wesentlichen Schwankungen des derzeitigen Steuer- und Regulierungsumfelds; die Wechselkurse zwischen dem Kanadischen Dollar, Guatemala-Quetzal und dem US-Dollar, die mit dem derzeitigen Niveau übereinstimmen; das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen im Projekt Cerro Blanco in geschätzten Qualitäten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; angenommene Metallverkaufspreise und Wechselkurse; angemessene Abzinsungssätze, die auf die Cashflows in wirtschaftlichen Analysen angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die auf den geplanten Bergbaubetrieb anwendbar sind; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungsmöglichkeiten; erwartete Verluste und Verwässerungen im Bergbau; Erfolge bei der Realisierung des geplanten Betriebs; erwartete Fristen für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den Genehmigungsprozess.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Schwankungen des Mineraliengehalts innerhalb des als mineralische Ressourcen identifizierten Minerals gegenüber dem vorhergesagten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf erwartete Produktionsraten, Zeitpunkt und Höhe der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Bezug auf technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauentwicklungsaktivitäten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und der Abnahme von Mengen oder Qualitäten der mineralischen Ressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Entwicklungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; ungewisse politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Schwankungen der Erholungs- und Förderraten; Entwicklungen auf den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen; sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den Jahresinformationen des Unternehmens beschrieben sind.

Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und außer wie von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, lehnt Bluestone jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen zur finanziellen Performance

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Kennzahlen zu nicht-internationalen Finanzberichtsstandards ("IFRS") aufgenommen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten und mit Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Maßnahmen dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben nach IFRS keine einheitliche Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

All-in nachhaltige Kosten

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in Sustaining Costs ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten besser definieren.

Das Unternehmen berechnet AISC als die Summe aus Raffinationskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des Standorts, nachhaltigen Kapitalkosten und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können diese Kennzahl aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Prinzipien und Richtlinien unterschiedlich berechnen. Unterschiede können sich auch aus einer unterschiedlichen Definition von nachhaltigem und nicht nachhaltigem Kapital ergeben.

AISC-Abstimmung

ASIC und Kosten werden auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten Definitionen berechnet (eine Markterschließungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von ihnen finanziert wird). Die WGC ist keine Regulierungsorganisation.

