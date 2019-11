Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Der Hersteller von Stringwechselrichtern Ginlong hat das stärkste Quartal seit seiner Gründung im Jahr 2005 gemeldet. Allein im dritten Quartal wurden 52 Mio. $ erzielt, was die Summe der 2014, 2015 und 2016 ausgewiesenen Einnahmen übertrifft.Ginlong ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das ausschließlich PV-Stringwechselrichter produziert. Seine Quartalzahlen unterstreichen den globalen Wachstumskurs und die starke Position des Unternehmens auf dem PV-Markt für Stringwechselrichter. Ginlong baut mit seinen Solis-Stringwechselrichtern den Marktanteil kontinuierlich aus.Es folgen die finanziellen Eckdaten für das dritte Quartal mit Abschluss zum 31. August 2019:Drittes Quartal im Jahresvergleichund 2019 seit JahresbeginnErgebnis Q3 2019- Die Einnahmen stiegen auf 52 Mio. $, eine Steigerung von 82 %gegenüber dem Vorjahr- Der Nettogewinn belief sich auf 6,8 Mio. $, ein Zuwachs von 53 % imVergleich zu 2018 Ergebnis seit Jahresbeginn 2019- Die Einnahmen betrugen 111 Mio. $, ein Anstieg von 32 % gegenüberder Vergleichsperiode 2018- Der Nettogewinn belief sich auf 11 Mio. $, ein Zuwachs von 6,3 % imVergleich zu 2018 In dem Finanzbericht hat Ginlong Gesamtaktiva von 196 Mio. $ und einen Kapitalfluss aus Geschäftstätigkeiten von 7,7 Mio. $ ausgewiesen. Die Ausgaben für Vertrieb und Verwaltung lagen bei 12,9 Mio. $ bzw. 6,6 Mio. $.Ginlong führt seine starken Umsätze und Gewinne in diesem Jahr auf seine Initiativen zur Marktentwicklung sowie volle Auftragsbücher für Wechselrichter und andere Produkte zurück. Neben dem Ausbau seiner Produktionskapazitäten und Marketingaktivitäten hat Ginlong sein Forderungsinkasso optimiert und konnte den Netto-Kapitalfluss aus Geschäftstätigkeiten um nahezu 230 % steigern.Lange Tradition als Basis für WachstumWechselrichter waren schon immer das Kerngeschäft von Ginlong (http://www.ginlong.com/companyprofile.html). Die Firmengründer begannen 2003 im Vereinigten Königreich mit der Erforschung und Entwicklung von Wechselrichtertechnologie, als der globale PV-Markt noch in den Kinderschuhen steckte. 2005 kehrten sie nach China zurück, um Ginlongs Industriestandort in Ningbo aufzubauen. Vierzehn Jahre später tragen Wechselrichter mehr als 95 % zum Gesamtumsatz von Ginlong bei.Investition in Menschen und InnovationDurch seinen Börsengang an die Börse von Shenzhen im März konnte Ginlongs die finanziellen Mittel und den Netto-Kapitalfluss mobilisieren, um seine Produktionskapazitäten auszubauen, seine Herstellungsverfahren zu optimieren und seine globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu verstärken. Als weltweit einziges börsennotiertes Unternehmen, das ausschließlich Stringwechselrichter produziert (http://www.ginlong.com/conews/4108.html), nutzt Ginlong diesen Kapitalzufluss, um seinen Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen.Pressekontakt:Lucy+86-574-6580-4299Original-Content von: Ginlong(Solis), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136506/4431364