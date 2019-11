Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben den mit Schrecken erwarteten Oktober, nach größeren Verlusten an den ersten beiden Tagen, mit Kursgewinnen beendet, so Marc Sattler, Vorstand der Bank für Vermögen (BfV) im Bereich Investment Research und Vermögensverwaltung.Zurückzuführen sei dies vor allem auf einen angeblich positiven Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China - dass es eine langfristige Einigung werde, würden die Analysten der Bank für Vermögen weiterhin bezweifeln. Ihrer Einschätzung nach würden es eher kleinere Deals. Die US-Märkte hätten neue Allzeithochs erklimmen können und auch in Europa und Japan seien Jahreshochs markiert worden. Ob diese gehalten und weiter ausgebaut werden könnten, werde sich in den kommenden Monaten zeigen, denn viele Konjunkturdaten der entwickelten Länder und auch der Volkswirtschaften Chinas, Südkoreas und Singapurs hätten sich unterdessen weiter eingetrübt. ...

