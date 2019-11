Dallas (ots/PRNewswire) - Der neue EMA RADAR für Workload Automation (WLA) 2019 zeigt, wie sich die für den digitalen Wandel nötigen Modernisierungen mit Redwood durchführen lassenDan Twing, President und Chief Operating Officer, Enterprise Management Associates® (EMA), stellt fest: "RunMyJobs ist die einzige, speziell für Software-as-aService (SaaS) entwickelte Lösung." Mit einer Einstufung als Best WLA SaaS Solution und Value Leader hätte das Debüt von Redwood Software im EMA RADAR for Workload Automation: Q4 2019 nicht erfolgreicher verlaufen können.Der EMA-Report untersucht und bewertet 16 verschiedene internationale Anbieter nach einem Kriterienkatalog mit über 600 Datenpunkten. Darüber hinaus fließen die Ergebnisse von Produktdemonstrationen und persönlichen Interviews mit Anwendern in die Beurteilung ein.Mit RunMyJobs lassen sich automatisierte Prozesse mühelos verwalten, warten, aktualisieren und skalieren. Die Lösung verbessert Sicherheit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit und bietet gleichzeitig mehr Transparenz und Kontrolle. Ein flexibles Betriebsmodell ermöglicht die schnelle Umsetzung von Prozessautomatisierung im gesamten Unternehmen.Als echte SaaS-Lösung spielt RunMyJobs eine entscheidende Rolle bei einer erfolgreichen Digitalisierung. Dan Twing erläutert: "Keine Frage, die Modernisierung von Anwendungen ist wichtig für die digitale Tranformation. Doch man sollte nicht vergessen, die Tools auf den neuesten Stand zu bringen, die für das Management der Infrastruktur verantwortlich sind. Diese Werkzeuge sind das Fundament auf dem alles aufbaut. Sie sorgen dafür, dass digitale Prozesse reibungslos und zuverlässig ablaufen."Er ergänzt: "RunMyJobs wurde speziell für die Cloud entwickelt. Die Lösung erfüllt nicht nur die heutigen, mit dem digitalen Wandel verbundenen Anforderungen, sondern lässt sich auch nahtlos in die Betriebsmodelle der nächsten Generation integrieren. Sie stellt direkte Verbindungen zu Analysewerkzeugen sowie Plattformen wie ServiceNow her und senkt so die Administrationskosten."Mehdi Rezaie, Chief Operating Officer von Redwood Software, meint dazu: "Wie Dan Twing schon ausgeführt hat, haben wir vor fünf Jahren RunMyJobs als die einzige SaaS-Lösung für Workload Automation vorgestellt. An diesem Konzept arbeiten wir seitdem kontinuierlich weiter, um eine zügige Modernisierung zu ermöglichen und unternehmensweit einen bisher ungekannten Mehrwert zu erzeugen."Bhanu Pratap Singh, Manager IT Architecture bei AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) zum erfolgreichen Einsatz in seinem Unternehmen: "Mit RunMyJobs sparen wir jedes Jahr fast 200.000 US-Dollar allein an On-Premises-Rechenzentrumskosten. Durch die Workload Automation in Form von SaaS trägt die Lösung kontinuierlich zur Wertschöpfung bei. Automatisierte Prozesse sind vollständig in unsere gesamte SAP®-Umgebung und darüber hinaus integriert. Dies beinhaltet Logistik, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Enterprise Data Warehouse (EDW), Informatica, Dateitransfers (MFT), CloudAnwendungen wie SuccessFactors, Oracle-Datenbanken sowie Unix/Linux-Systeme."Mit RunMyJobs haben die Einschränkungen von Altsystem-Schedulern ein Ende. Lücken, die bei HybridWorkloads durch unterschiedliche Anwendungen, Rechenzentren sowie private und öffentliche Clouds entstehen, werden geschlossen. Die Lösung bietet die Agilität, die das Unternehmen der Zukunft braucht. Mehr Informationen finden Sie im Report: https://go.redwood.com/press-release-dachÜBER REDWOOD SOFTWARERedwood Software ist ein weltweiter Anbieter von flexiblen Lösungen und Managed Services zur Prozessautomatisierung, die es den Menschen erlauben, Ihr Potential besser zu nutzen und es den Unternehmen ermöglichen, ihren Geschäftserfolg zu steigern. Gemeinsam mit unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die sie von manuellen Routineaufgaben befreien, damit sie ihre Zeit und Energie darauf konzentrieren können, ihren Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu sichern. In den letzten 26 Jahren haben wir über 3.000 Kunden Automatisierungslösungen zur Verfügung gestellt. Für uns ist Automation nicht nur ein Job, es ist Teil unserer DNA..Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1019216/Redwood_Logo.jpgOriginal-Content von: Redwood Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112910/4431390