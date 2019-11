Berlin/Graz (ots) - Die Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" geht für dieses Jahr in den Endspurt. Bis zum 15. November nehmen fast 5.000 Abgabestellen im deutschsprachigen Raum die Päckchen und Geldspenden entgegen. Darauf macht der in Berlin ansässige Trägerverein, die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse (ehemals Geschenke der Hoffnung), aufmerksam. "Wir hoffen auf rund 420.000 Päckchen", sagt der Leiter der Aktion, Rainer Saga (Graz). Bei "Weihnachten im Schuhkarton" werden Schuhkartons mit neuen Geschenken befüllt und dann von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. "Wir freuen uns, dass auch eine Reihe bekannter Firmen die Aktion unterstützen. Viele organisieren Packaktionen mit Mitarbeitern, andere spenden Geld oder Geschenke." In Kirchengemeinden werden Aktionssonntage veranstaltet und Sportvereine laden ihre Fans ein, zu den Spielen Päckchen mitzubringen. Packtipps, Abgabestellen und weitere Infos gibt es unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. Pro beschenktem Kind empfiehlt der Verein eine Spende von zehn Euro. Damit werden nicht nur der Transport finanziert, sondern unter anderem auch mehr als 10.000 Ehrenamtliche im In- und Ausland begleitet und geschult, um hunderttausenden Kindern Gottes Liebe greifbar zu machen. Wer keine Zeit zum Packen hat, kann unter www.online-packen.org sein Päckchen digital auf die Reise schicken.Spendenkonten:Samaritan's Purse e. V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11,BIC: GENODED1PAX,Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton.Für Österreich: VKB-Bank, IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919,BIC: VKBLAT2LVerwendungszweck: 300500Für Schweiz: PostFinance 60-236300-7 Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Theresa Wernerpresse@die-samariter.org+49 (0)30 76 883 434Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56021/4431487