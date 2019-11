Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 268 Euro belassen. Angetrieben von stärkeren Bruttomargen habe der Sportartikelkonzern mit dem operativen Ergebnis (Ebit) ihre Erwartung übertroffen, schrieb Analystin Julie Zhuang in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Sie rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Erfreulich sei auch, dass Adidas in Westeuropa wieder auf den Wachstumspfad eingeschwenkt sei./ajx/jha Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:02 /GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-11-06/11:41

ISIN: DE000A1EWWW0