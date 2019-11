(shareribs.com) London 06.11.2019 - Die Ölpreise zeigen sich am Montag etwas leichter. In den USA ist es in der vergangenen Woche erneut zu einem Bestandsanstieg gekommen, was nun zu Gewinnmitnahmen führt. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die US-Rohölbestände in der vergangenen Woche um 4,3 Mio. Barrel gestiegen. Gleichzeitig wurde ein Rückgang von 4,0 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...