ZEAL Network SE: Einladung zur gemeinsamen Telefonkonferenz von ZEAL und Lotto24 DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung ZEAL Network SE: Einladung zur gemeinsamen Telefonkonferenz von ZEAL und Lotto24 06.11.2019 / 11:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Einladung zur gemeinsamen Telefonkonferenz von ZEAL und Lotto24 Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum 30. September 2019 (Hamburg, 6. November 2019) Die ZEAL Network SE und die Lotto24 AG laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer gemeinsamen Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung zum 30. September 2019 am Mittwoch, 13. November 2019, um 10:00 Uhr ein. Um teilzunehmen wählen Sie bitte zum angegebenen Zeitpunkt die Telefonnummer: +49 30 232531411 Ein Operator wird Sie begrüßen und nach Nennung Ihres Namens und Ihrer Firma in die Konferenz durchstellen. Das Replay (Abhören der Konferenzaufzeichnung) steht Ihnen in der Zeit vom 13. November 2019 ab 12:00 Uhr bis zum 12. Dezember 2019 um 12:00 Uhr zur Verfügung. Bitte wählen Sie hierfür die folgende Telefonnummer und geben danach die PIN ein: +49 30 868 757 360, PIN: 965375 Ihrer Anmeldung zur Telefonkonferenz bis zum 12. November 2019, 12.00 Uhr, sehen wir unter den E-Mail-Adressen frank.hoffmann@zealnetwork.de oder vanina.hoffmann@lotto24.de gerne entgegen. Die Konferenzsprache ist Englisch. Kontakt ZEAL Network SE: Frank Hoffmann Investor Relations Manager T: +49 (0)40 808 141 123 frank.hoffmann@zeal-network.co.uk Kontakt Lotto24 AG: Vanina Hoffmann Manager Investor & Public Relations T: +49 (0)40 82 22 39 - 501 vanina.hoffmann@lotto24.de --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ZEAL Network SE Valentinskamp 70 20355 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 808141-123 Fax: +44 (0)203 739-7099 E-Mail: frank.hoffmann@zealnetwork.de Internet: www.zealnetwork.de ISIN: DE000ZEAL241 WKN: ZEAL24 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 905889 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 905889 06.11.2019 ISIN DE000ZEAL241 AXC0200 2019-11-06/12:00