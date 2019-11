Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden im EUR-Benchmarksegment insgesamt fünf Bonds im Volumen von EUR 3,5 Mrd. am Primärmarkt platziert, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Den Start hätten vergangene Woche die deutsche DKB und die französische BPCE markiert. Beide Deals hätten trotz des Pricings im Oktober bereits von den Nettoankauftätigkeiten des Eurosystems profitiert, da das Settlement Date in beiden Fällen im November liege. Im Fall des ersten Blue Social Covered Bonds (ISIN DE000SCB0021/ WKN SCB002) am Markt (DKB; EUR 500 Mio.; 10y; ms +3 Bp) habe der Anteil der von Central Banks/Official Institutions bei 23% gelegen, während Investoren aus diesem Segment beim BPCE-Deal (ISIN FR0013459047/ WKN A2R9Z9) 33% des Emissionsvolumens zugeteilt worden seien. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Zuteilung an Central Banks/Official Institutions habe bei den bisher in 2019 platzierten Benchmarks aus Deutschland bei 15,8% gelegen. Bei französischen Neuemissionen hingegen bei 19,9%. Insgesamt seien beide Offerten auf rege Nachfrage gestoßen und deutlich überzeichnet gewesen. ...

