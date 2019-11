Mainz (ots) - Der Gottesdienst zum Auftakt der EKD-Synode steht unter dem Thema "Frieden muss noch werden". Überall im Kirchenraum hängen Friedensbanner, die Kinder und Jugendliche aus Chemnitz gestaltet haben, und die alle eine Botschaft tragen: den Wunsch nach einem Zusammenleben in Frieden und Vielfalt.Das ZDF überträgt den Gottesdienst aus der evangelischen Kreuzkirche in Dresden am Sonntag, 10. November 2019, 9.30 Uhr. Die Predigt hält Oberlandeskirchenrat Dr. Thilo Daniel. Der Dresdner Kreuzchor unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile sorgt zusammen mit Kreuzorganist Holger Gering für die musikalische Gestaltung.Ansprechpartner: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deWeitere Informationen zu den Fernsehgottesdiensten im ZDF:https://presseportal.zdf.de/pm/gottesdienste-im-zdf/https://zdf.de/gesellschaft/gottesdienstehttps://zdf.fernsehgottesdienst.dehttps://twitter.com/ZDFpresseMainz, 6. November 2019ZDF Presse und InformationPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4431602