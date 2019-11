Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Telekom vor den Zahlen der Bonner und nach den Resultaten von T-Mobile US auf "Sell" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Analyst Usman Ghazi geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Dax-Konzern sein Dividendenversprechen lockern muss./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 10:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508