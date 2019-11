Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 25 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Erneut sei der Quartalsbericht von niedrigen Methionin-Preisen und der Schwäche am Automarkt belastet worden, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Immerhin habe der Spezialchemiekonzern den Jahresausblick bestätigt. Der neue faire Wert reflektiere vor allem die gestiegene Branchenbewertung./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 11:14 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 11:22 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

