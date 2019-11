Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat CTS Eventim von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 43,50 auf 53,00 Euro angehoben. Das dritte Quartal des Ticketvermarkters habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei nach dem starken Kurszuwachs in diesem Jahr nun aber Zeit für eine Atempause./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005470306

AXC0221 2019-11-06/12:29