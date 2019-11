Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Analyst Ben Uglow nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an seinem Bewertungsmodell kleinere Anpassungen vor. Angesichts der Ergebnisse von Siemens Healthineers und Siemens Gamesa dürften die Münchner die Hürde für das vierte Geschäftsquartal locker nehmen. Die Margenerwartungen für das kommende Jahr seien allerdings ambitioniert und er rechnet eher mit mauen Signalen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-11-06/12:37

ISIN: DE0007236101