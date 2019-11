Die NordLB hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Absatzwachstum sei durch die sogenannten Stadtgeländewagen getragen worden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bereits einige Effizienzsteigerungen bewerkstelligt, bei denen in den kommenden Quartalen noch Ausbaupotenzial bestehe./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 10:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 10:51 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0083 2019-11-06/12:39

ISIN: DE0005190003