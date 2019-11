FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens wird in Südkorea am Bau eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks beteiligt. Die Münchner sollen das sogenannte Power Island errichten, für die Gesamtanlage zeichnet der südkoreanische Anlagenbauer SK Engineering & Construction verantwortlich, wie es in einer Mitteilung von Siemens heißt. Das Kraftwerk mit einem Gigawatt Leistung in der Provinz Yeoju soll mit Flüssigerdgas betrieben werden und Mitte 2022 ans Netz gehen.

Zum Auftragswert machte Siemens keine Angaben. Das Unternehmen liefert unter anderem zwei Gasturbinen der neuen hocheffizienten HL-Klasse, eine Dampfturbine und drei Generatoren. Es ist laut Siemens das dritte Kraftwerk, in das die neue HL-Gasturbine eingebaut wird.

November 06, 2019

