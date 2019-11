Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einem Kapitalmarkttag der Sparte Elektrifizierung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19,50 Franken belassen. Es sei beeindruckend, wie viele Details zum Geschäft und zur Strategie präsentiert worden seien, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine wesentliche Sorge gelte jedoch weiterhin der hohen Bewertung der Aktien in Relation zur langfristigen Ertragskraft des Schweizer Industriekonzerns./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 23:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-11-06/12:57

ISIN: CH0012221716