Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Bezüglich des Anstieges der Betriebskosten habe das Management unter anderem auf die Modernisierung des Filialnetzes verwiesen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Manager des Modekonzerns trotz des niedrigeren freien Barmittelzuflusses zur Dividende bekannt./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-11-06/12:59

ISIN: DE000A1PHFF7