Fraport-Chef Stefan Schulte rechnet nach den Luftfahrtgipfeln zum Chaos-Sommer 2018 erst Mitte nächsten Jahres mit Entscheidungen seitens der Bundespolitik. Der CEO äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Frankfurt frustriert darüber, dass sich die Erstellung der Gutachten lange hinziehe. Da im Anschluss an deren Erstellung noch ein parlamentarischer Prozess folge, rechne er nicht vor Mitte 2020 mit einem Ergebnis und appellierte an die zuständigen Ministerien, dies mit Priorität auf die Agenda zu setzen.

Am Flughafen Frankfurt sollen die im Sommer getesteten neuen Sicherheitskontrollspuren, die in einem Anbau am Flugsteig A untergebracht sind, im Mai wieder in Betrieb genommen werden. Die Personalsituation bei den Dienstleistern bleibe aber angespannt.

November 06, 2019

