Nach knapp fünf Monaten an der Börse herrscht Ernüchterung bei Anlegern in Aktien von Uber Technologies (WKN: A2PHHG). Diese fielen gestern bei 27,97 US-Dollar auf ein neues Rekordtief. Seine Börsenpremiere im Mai hatte Uber bei einem Kurs von 42,00 US-Dollar gefeiert - begleitet von der SoftBank Group (WKN: 891624).

Dazu passt, dass Uber-Großeigentümer SoftBank jetzt den ersten operativen Quartalsverlust seit 14 Jahren berichtet. Wie die Gruppe heute in Tokio mitteilte, ist der Nettogewinn auf Konzernebene im ersten Geschäftshalbjahr bis 30. September um -39% geschmolzen auf 4,9 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich an Uber und WeWork liegt.

Die Q3-Zahlen, die Uber am 4. November meldete, lösten einen rapiden Kursrutsch aus. Von 31,08 auf 28,02 US-Dollar ging es gestern nach unten. Uber meldete ...

