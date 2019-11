Zurückhaltung dürfte den Handel an der Wall Street zur Wochenmitte prägen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine kaum veränderte Eröffnung an. Hatte Anfang der Woche noch Hoffnung geherrscht, dass bald eine Einigung im Handelsstreit erzielt werde, so streut Peking offenbar mit neuen Forderungen nun Zweifel daran. Laut Medienberichten aus China besteht die Volksrepublik auf einer Aufhebung der Zölle auf chinesische US-Importe, bevor ein Handelsabkommen mit den USA unterzeichnet wird. China dringt offenbar darauf, die Strafzölle proportional und gleichzeitig abzuschaffen.

Die Liste der US-Konjunkturdaten ist am Mittwoch kurz. Vor der Startglocke wird die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Überdies wird das Energieministerium Auskunft über die Höhe seiner Ölvorräte in der vergangenen Woche geben.

Unternehmenszahlen gibt es dafür umso mehr. Schon am Dienstag nach Börsenschluss hat unter anderem Microchip Geschäftszahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt, die knapp unter den Markterwartungen lagen. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, verlor im nachbörslichen Handel am Dienstag jedoch 3,5 Prozent.

Match Group brechen um 14,5 Prozent ein. Der Betreiber von mehreren Dating-Portalen hatte einen am Vorabend einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Auch WW International, ehemals bekannt als Weightwatchers, hat enttäuschende Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Umsatz des auf Produkte und Programme zur Gewichtsreduktion spezialisierten Unternehmens ging das dritte Quartal in Folge zurück, was die Aktie um 14,7 Prozent abstürzen lässt. Dass das Ergebnis je Aktie den Analystenkonsens übertraf, fällt nicht ins Gewicht.

HP Inc verteuern sich dagegen um 8,7 Prozent. Nach Aussage informierter Personen ist Kopiererhersteller Xerox an HP interessiert. Der Hersteller von Druckern und PCs HP ist an der Börse etwa 27 Milliarden Dollar wert. Xerox fallen um 4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2019 06:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.