Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913/ WKN A1YC91) hat eine Einzelhandelsimmobilie in Schwalbach (Saarland) erworben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit ist FCR im Kernmarkt Deutschland nun in allen Flächenstaaten mit Objekten aus den Bereichen Handel, Hotel, Wohnen, Büro und Logistik erfolgreich vertreten. Als langfristiger Ankermieter im Objekt in Schwalbach fungiert EDEKA, Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Das vollvermietete, 1995 errichtete Objekt befindet sich auf einem rund 4.100 m² großen Grundstück und weist eine vermietbare Fläche von über 1.700 m² auf. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. ...

