Boston (www.aktiencheck.de) - Die größte Änderung in der Klassifizierung der Sektoren Ende letzten Jahres gab es in der Telekommunikation, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso". Der hochkarätige US-Sektor habe dank mehrerer FAANG-Unternehmen für Schlagzeilen gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...