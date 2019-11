Das Analysehaus Independent Research hat Pfeiffer Vacuum nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 132 auf 135 Euro angehoben. Die Abstufung sei Folge des deutlichen Kursanstiegs der Aktie, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz des Anlagenbauers sei erwartungsgemäß gesunken, der Rückgang des operativen Gewinns (Ebit) aber nicht so deutlich ausgefallen wie von ihm befürchtet./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 11:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-11-06/13:17

ISIN: DE0006916604