Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Safran von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 136 auf 162 Euro angehoben. Die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns biete trotz ihres 35-prozentigen Anstiegs im laufenden Jahr immer noch Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Olivier Brochet sein neues Anlagevotum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach den guten Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2022 erhöht./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2019-11-06/13:30

ISIN: FR0000073272