Der chinesische Hersteller Xiaomi setzt seinen Wachstumskurs in Europa fort und will im Weihnachtsgeschäft mit Smartphones der gehobenen Mittelklasse punkten, allen voran dem Xiaomi Mi Note 10. Mit einem großen Innovationssprung in Kamerabereich hat schon so mancher Herausforderer die Blicke auf sich gelenkt und den vermeintlich gesättigten Android-Markt aufgerollt. Xiaomi setzt seinen expansiven Kurs Richtung Deutschland fort und bringt neben dem Budget-Modell Redmi Note 8T mit dem Mi Note 10 nun einen aufsehenerregenden Fotospezialisten auf den Markt. Der Preis unterbietet den der ...

