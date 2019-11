Columbia, Missouri (ots/PRNewswire) - Glänzende Zukunftsaussichten für das Software-Unternehmen im Bereich DatenmanagementDie FairCom Corporation, eine der vertrauenswürdigsten Adressen der Branche für Datenbankmanagement-Systeme, wird heute 40 Jahre alt. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung ein Vorreiter für Datenbank-Technologien und konnte seine Produkte bis heute millionenfach zum Einsatz bringen. Dabei nutzen allein 40% der Fortune 100 Unternehmen Datenbanklösungen von FairCom."Die Geschichte von FairCom ist geprägt von Innovationen, Geschwindigkeit und Beständigkeit. Unsere Technologie hat sich ständig weiterentwickelt, so dass die heutigen Produkte von FairCom für die Modernisierung von Alt-Systemen, für ein verbessertes Datenmanagement und die Bereitstellung von voll funktionsfähigen Datenbanken in der Welt des Internets der Dinge (IoT) stehen", sagte Alysha Brown, Chief Officer of Operations bei FairCom. "Unser Erfolg basiert auf einem hoch erfahrenen und hoch spezialisierten Team und einer grundsoliden Technologie."Bereits kurz nach seiner Gründung setzte FairCom im Sektor des Datenmanagements hohe Standards als eines der ersten Unternehmen, die eine kommerzielle Lösung mit B+-Baum-Indexstrukturen anbieten konnten. Die innovative Tradition setzt sich insofern fort, dass FairCom eines der ersten Unternehmen ist, die eine Datenbanklösung entwickeln, die speziell für den Einsatz in Umgebungen für Edge-Computing und IoT (Internet der Dinge) geeignet ist.Das erweiterte Produktangebot von FairCom basiert auf der Multimodell-Datenbank c-treeACE, die vorhersagbare Transaktionen mit hoher Geschwindigkeit und massiv-parallele Big-Data-Analysen ermöglicht. Entwickler erhalten NoSQL APIs für die Verarbeitung von Binärdaten in Maschinengeschwindigkeit und gleichzeitig ANSI SQL für einfache Abfragen und Analysen über die identischen Binärdaten. Zu den Unternehmen, die von der Flexibilität von c-treeACE profitieren, gehört auch Verizon. Das Unternehmen hat sich erst kürzlich für seine Verizon Intelligent Network Control Platform Transaction Server Migration als In-Memory-Datenbankkonzept für c-treeACE entschieden.Dieselbe Technologie, die in c-treeACE verwendet wird, steckt auch in FairCom's c-treeEDGE IoT-Datenbank. Diese hilft Organisationen nicht nur dabei, ihre Daten in IoT- und IIoT-Umgebungen zuverlässig zu verwalten, sondern sie öffnet ihnen zudem die Türen zeitkritische Entscheidungen unmittelbar oder zumindest fast zum Zeitpunkt der Datenerhebung zu treffen. Die im Juni auf den Markt gebrachte c-treeEDGE Version 2 bietet neue Funktionen, wie etwa automatische Datenaggregation, massiv-parallele Datenreplizierung und Unterstützung des OPC UA-Standard.Zur Produktpalette von FairCom gehört darüber hinaus auch die c-treeRTG Datenmanagement-Lösung zur Modernisierung von Legacy Systemen. Mit c-treeRTG können Organisationen, die Technologien wie COBOL nutzen, um ihre Systeme ohne großen Aufwand zu aktualisieren oder vereinfacht auf ein neues System zu migrieren."Die 40-jährige Erfolgsgeschichte von FairCom in Sachen Innovationen im Markt für Hochleistungs-Datenbanken war nur das Vorspiel für das, was noch kommen wird. In den nächsten fünf Jahren wird FairCom neu Datenbank-Technologien auf den Markt bringen, die die Datenbank-Branche, wie wir sie kennen, komplett umkrempeln wird", sagte Mike Bowers, Chefarchitekt von FairCom. "Unsere Datenbank-Technologie der nächsten Generation baut auf der Leistungsfähigkeit der bestehenden Datenbank-Engine von FairCom auf, wodurch neue Datenformen schneller und mit weniger Programmieraufwand als bei jeder anderen Datenbank bereitgestellt werden können."FairCom wurde 1979 in Columbia, Missouri, gegründet und verfügt mittlerweile auch über Niederlassungen in Mailand, São Paolo und Salt Lake City. Zu den weltweit tätigen Unternehmen und Organisationen, die sich für ihre Datenbankanforderungen seit Jahren auf FairCom verlassen, gehören OpenText, UPS, Software AG, Rockwell Automation, Henry Schein, Motorola Solutions, die US-amerikanische Federal Aviation Administration Thomson Reuters u.v.m.Die FairCom Corporation ist ein Vorreiter der Softwarebranche und weltweit führend im Bereich Datenbanktechnologien. Der Ruf als Innovationsunternehmen geht zurück bis auf das Jahr 1979 und setzt sich heute mit schnellen, zuverlässigen Produkten fort, denen Unternehmen aus einem breiten Branchenspektrum vertrauen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu Konzernen, darunter auch zahlreiche Fortune-100-Unternehmen. Die FairCom-Produktreihe, die auf c-tree aufbaut, umfasst die vereinheitlichte, anpassbare c-treeACE Multimodell-Datenbank, die c-treeRTG-"Ready-to-Go"-Datenmanagement-Lösungen für Legacy Systeme sowie die neue c-treeEDGE IoT-Datenbank für Edge-Computing.Weitere Informationen zu FairCom und das Produkt-Portfolio finden Sie unter faircom.com.PressekontaktBrad ThomasFairCom Corporation1-573-445-6833 Folgen Sie FairCom aufTwitter: @FairCom_Corp ctreeACE ctreeEDGELinkedIn: www.linkedin.com/company/faircom-corporationFacebook:@FairComCorporationOriginal-Content von: FairCom Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128758/4431737