Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta018/06.11.2019/13:20) - Holger Uhrhammer hat mit Wirkung zum heutigen Tag einvernehmlich sein Vorstandsmandat niedergelegt, nachdem Herr Uhrhammer das weitere Mitglied des Vorstands, Herrn Andreas Arndt, nun umfassend eingearbeitet hat.



Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Uhrhammer ausdrücklich für die geleistete Arbeit, die maßgeblich dazu beigetragen hat, die Gesellschaft zu stabilisieren und operativ weiterzuentwickeln.



(Ende)



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Andreas Arndt Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1573042800832



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 06, 2019 07:20 ET (12:20 GMT)