ATOSS Software AG: Wechsel im Aufsichtsrat - ATOSS rüstet sich für die Zukunft DGAP-News: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges ATOSS Software AG: Wechsel im Aufsichtsrat - ATOSS rüstet sich für die Zukunft 06.11.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- München, 6. November 2019 Altersbedingt ist Peter Kirn, langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats der ATOSS Software AG, im besten Einvernehmen aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden. Herr Kirn gehörte dem Aufsichtsrat der ATOSS Software AG seit dem Jahr 1999 an. Zuvor war Herr Kirn von 1969 bis 1997 als Executive Manager der IBM Deutschland GmbH und Vorsitzender der Geschäftsführung bzw. als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der IBM Deutschland GmbH in der Softwarebranche tätig. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats hat Herr Kirn sowohl den Börsengang als auch die äußerst dynamische Entwicklung der Gesellschaft über die vergangenen 20 Jahre erfolgreich begleitet und mitgestaltet. Zuletzt wurde er auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 von den Aktionären für ein weiteres Jahr gewählt. Ungeachtet der Entscheidung, sein Amt mit Wirkung zur heute zugestellten gerichtlichen Bestellung seines Nachfolgers, Moritz Zimmermann, niederzulegen, wird Peter Kirn der Gesellschaft weiter eng verbunden bleiben. Die ATOSS Software AG wächst als Spezialist für Workforce Management ertragsstark im mittlerweile vierzehnten Jahr in Folge und baut diese Dynamik immer weiter aus. Auf der Grundlage erheblicher Investitionen in die Zukunftsfähigkeit hat ATOSS zuletzt mit innovativen Lösungen rund um das digitale Workforce Management erfolgreich viele Neukunden jeglicher Größe und jeglicher Branchenzugehörigkeit gewonnen. Das Thema Cloud nimmt hierbei einen immer größeren Stellenwert ein. Das zeigt sich nicht nur in einer beständig überdurchschnittlich positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung, sondern vielmehr in einem dazu noch deutlich überproportionalem Auftragseingang. So hat ATOSS in den ersten 9 Monaten 2019 bei einem Umsatzwachstum von 14 Prozent und einer EBIT-Marge von 26 Prozent einen um 31 Prozent erhöhten Auftragseingang für Softwarelizenzen und den Softwareanteil fest kontrahierter Cloud Subskriptionen verzeichnet. Durch die signifikanten Fortschritte bei der Cloud Transformation hat die Gesellschaft die Weichen für die weitere erfolgreiche Zukunft gestellt. ATOSS bleibt somit weiterhin Vorbild für Wachstum und Stabilität und ist exzellent positioniert, um von den starken Wachstumstreibern im Markt wie demografischer Wandel und Digitalisierung zu profitieren. Nachdem nun Peter Kirn aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, setzt ATOSS unter der geplanten Leitung durch seinen Nachfolger Moritz Zimmermann darauf, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft auch zukünftig mit einer sehr hohen Expertise zur Seite steht. Mit Herrn Moritz Zimmermann, Unternehmer und CTO (Chief Technology Officer) von SAP Customer Experience, München, tritt erneut ein ausgewiesener Experte der Softwarebranche in den Aufsichtsrat ein, der die Wachstumsdynamik und den rasanten technologischen Wandel gemeinsam mit der ATOSS Software AG weiter gestalten wird. Herr Zimmermann war 1997 Mitgründer und Geschäftsführer der Hybris Software AG mit einer Vision für Omni-Channel E-Commerce - zu einer Zeit, als viele den tiefgreifenden Effekt des Internets auf die Geschäftswelt noch vollkommen unterschätzten. 2013, zum weltweiten Marktführer in dieser Kategorie gewachsen, übernahm die SAP AG das Unternehmen - zu seiner Zeit die höchstbewertete Technologieakquisition einer privaten Firma im Enterprise Softwarebereich. Bei SAP ist Herr Zimmermann Teil des Führungsteams von SAP Customer Experience, dem am schnellsten wachsenden Geschäftsbereich der SAP, zunächst mit Stationen auf der Vertriebsseite und seit 2017 als CTO für alle Produkte und Cloud Operations im Bereich SAP Customer Experience verantwortlich. Andreas F.J. Obereder, Gründer, Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender der ATOSS Software AG spricht Peter Kirn seinen Dank für die langjährige, sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit aus: "Ein ganz herzlicher Dank gilt Peter Kirn auch im Namen der gesamten Belegschaft! Mit seiner Erfahrung, seinen Ideen und seiner Persönlichkeit hat er uns ganz entscheidend unterstützt, begleitet und den Erfolg von ATOSS mitgeformt. Wir wünschen ihm für seine Zukunft insbesondere viel Kraft und Gesundheit". Für die Zukunft von ATOSS geht Herr Obereder davon aus, dass Moritz Zimmermann nach der Konstituierung des Aufsichtsrats als Vorsitzender das Gremium erfolgreich lenken und sein umfassendes Know how zum Wohle der Gesellschaft einbringen wird: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Moritz Zimmermann, seinen unternehmerischen Esprit und seine technologische Kompetenz. Wir sehen uns mit ihm auch im Aufsichtsrat für die Zukunft gut gerüstet." Anstehende Termine: 25.11.2019 ATOSS auf dem Deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com Sprache: Deutsch Unternehmen: ATOSS Software AG