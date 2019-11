London (ots/PRNewswire) - Signifikante Investitionen in Infrastruktur und Mitarbeiter für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika im Jahr 2020 geplantRapyd, ein globaler Anbieter von Finanztechnologie als Dienstleistung (Fintech-as-a-Service) hat Sarel Tal zum Vice President für die Region EMEA berufen, um die Expansion seiner integrierten Dienstplattform für Zahlungen, Handel und Finanzdienstleistungen in der Region voranzubringen. Die Berufung erfolgt auf die kürzliche Bekanntgabe einerFinanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 100 Millionen USD durch Rapyd unter Führung von Oak HC/FT und Tiger Global.Sarel Tal wird sich auf die Expansion des Rapyd Global Payments Network konzentrieren und darauf, Firmen, die örtliche und grenzüberschreitende Zahlungen ausbauen wollen, auf seine Plattform für Fintech-as-a-Service zu bringen. Der Technologie-Stack von Rapyd beseitigt die Back-End-Komplexitäten des grenzüberschreitenden Handels und stellt gleichzeitig örtliche Kompetenz für Zahlungen bereit. So können Kunden der Bereiche Enterprise, B2C und B2B ihre Kapazitäten auf geschäftliches Wachstum und Expansion konzentrieren, statt auf den Aufbau und die Verwaltung von Infrastruktur. Sarel Tal war vielfach als Unternehmer tätig und bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Aufbau und Ausbau von Firmen für Zahlungen und Technologie ein. Vor seinem Beitritt bei Rapyd war Sarel Tal Gründer und CEO von AlgoCharge, einem Fintech-Unternehmen für Zahlungsverarbeitung, und CEO von Allcharge, einem weltweit tätigen Anbieter von Zahlungsdienstleistungen im Internet.Mit dieser Hinzunahme von Führung und Finanzierung wird Rapyd sein globales Zahlungsnetzwerk weiterentwickeln, damit Firmen örtliche Märkte weiter durchdringen und grenzüberschreitende Wachstumsmöglichkeiten nutzen können. Dies geschieht dadurch, dass über 4 Milliarden Kunden Zugriff auf mehr als 900 örtliche Zahlungsmethoden erhalten. Die Plattform für Fintech-as-a-Service vereinfacht zudem die Abläufe in den Bereichen Bestimmungen, Compliance und Risikomanagement, die Firmen benötigen, um globales Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen plant zudem weitere Einstellungen in verschiedenen wichtigen Bereichen, darunter Technik, Kundendienst, Compliance und Risikomanagement."Wir verzeichnen weiterhin enorme Nachfrage nach noch umfassenderen Lösungen für Produkte mit und ohne Karte, welche die örtliche und grenzüberschreitende Nutzung unterstützen. Der Markt der Region EMEA ist komplex und zeigt einzigartige Herausforderungen, denen Fintech-Dienstleister wie Rapyd begegnen können, um beim Wachstum zu helfen. Ich bin höchst erfreut, Sarel Tal im Unternehmen willkommen heißen zu können", sagte Arik Shtilman, CEO von Rapyd. "Seine enorme Business-Erfahrung bei der Skalierung von Zahlungsfirmen wird bei den nächsten Schritten unserer Expansion von unschätzbarem Wert sein. Er bringt eine wertvolle Kombination aus Fachkenntnis und strategischer Vision ein, die zur Umsetzung der weiteren regionalen und globalen Wachstumsziele von Rapyd erforderlich ist."Sarel Tal sagte: "Ich war in den letzten zwei Jahrzehnten im Bereich der Finanztechnologie tätig und habe das Wachstum einer Reihe globaler Zahlungsfirmen geleitet. Die Fintech-Branche ist zwar weiterhin stark auf einen abgetrennten Ansatz einzelner Dienste konzentriert, Rapyd aber nimmt die Herausforderung an, einen revolutionären Ansatz von Fintech-as-a-Service einzuführen. Unsere Kunden erhalten sämtliche erforderlichen Fintech-Dienste über eine API mit Abwicklung und Abstimmung aus einer Hand. Die Region EMEA stellt eine noch größere Herausforderung dar, da wir den Unterschieden des Bedarfs in der Region nachkommen müssen. Um diesen Bedarf zu decken, bieten wir in der EU Dienste bei Open Banking und PSD2 an, darunter Payment Initiation Services (PIS) und Account Information Services (AIS). Zudem ermöglichen wird Dienste für die Verbesserung des Zugangs in den sich entwickelnden Volkswirtschaften der Region, darunter mobile Wallets und Unterstützung lokaler Zahlungsmethoden und Währungen."Sarel Tal kommentierte weiter: "Außerdem engagieren wir uns für weitere Unterstützung unserer Partner der Gig Economy und auf globalen Märkten bei ihren weltweiten Expansionsbemühungen durch Bereitstellung unserer Dienste in mehreren Währungen und FX-Dienste, die vollständig in unsere E-Wallet-Produkte integriert sind. Rapyd ist auf dem Sprung für eine Skalierung in der Region EMEA und unterstützt geschäftliche Möglichkeiten in der Region und darüber hinaus. Ich freue mich auf die Expansion unserer Reichweite in weitere Branchen, während Rapyd im globalen Bereich der Fintech weiterhin an der Spitze der Innovation steht."Informationen zu RapydRapyd hilft Firmen dabei, überall für ein ausgezeichnetes Umfeld im Handel zu sorgen. Die innovativsten E-Commerces, Technologiefirmen und Märkte nutzen unsere Plattformen für Fintech-as-a-Service für: Einzug, Auszahlung, Wallet und Ausgabe nur nahtlosen Integration von Kapazitäten für Fintech und Zahlungen in ihre Anwendungen. Mit dem Zugriff auf das Rapyd Global Payments Network haben Unternehmen in über 100 Ländern Zugang zu mehr als 900 örtlichen Zahlungstypen, darunter Überweisungen, E-Wallets und Bargeld. Jetzt können E-Commerce, Technologiefirmen und Märkte sich darauf konzentrieren, auf neuen Märkten zu wachsen und Milliarden Verbraucher zu erreichen, statt Infrastruktur auszubauen. 