Vereinbarung zur Optimierung der Karbonat-Brennstoffzellentechnologie für die großtechnische CO2-Abscheidung

ExxonMobil erforscht Möglichkeiten für den Einsatz der Brennstoffzellentechnologie in seinem Betrieb

IRVING, Texas und DANBURY, Connecticut, Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ExxonMobil und FuelCell Energy, Inc. sagten heute, dass sie eine neue, zweijährige erweiterte gemeinsame Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet haben, um die Karbonat-Brennstoffzellentechnologie zum Zweck der Abscheidung von Kohlendioxid aus Industrieanlagen weiter zu verbessern.

Die Vereinbarung im Wert von bis zu 60 Millionen US-Dollar konzentriert sich auf die Optimierung der Kerntechnologie, die Gesamtprozessintegration und den groß angelegten Einsatz von CO2-Abscheidungslösungen. ExxonMobil prüft Möglichkeiten, einen Pilotversuch mit einer CO2-Abscheidungslösung der nächsten Generation an einem seiner Betriebsstandorte durchzuführen.

"ExxonMobil arbeitet daran, die Technologien zur CO2-Abscheidung weiterzuentwickeln sowie die Kosten zu senken und die Skalierbarkeit zu verbessern", sagte Vijay Swarup, Vice President of Research and Development bei ExxonMobil Research and Engineering Company. "Diese erweiterte Vereinbarung mit FuelCell Energy wird weitere Fortschritte bei dieser einzigartigen CO2-Abscheidungslösung ermöglichen, die das Potenzial hat, die Kohlendioxidemissionen aus Industriebetrieben deutlich zu reduzieren".

Die von FuelCell Energy entwickelte Technologie nutzt Carbonat-Brennstoffzellen, um Kohlendioxidströme aus großen industriellen Quellen effizient abzutrennen und zu konzentrieren. Die Verbrennungsabgase werden der Brennstoffzelle zugeführt, die Strom erzeugt und dabei Kohlendioxid bindet und für die Endlagerung verdichtet.

Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz der Technologie an einer Vielzahl von Standorten, was zu einem kostengünstigeren Weg für den großflächigen Einsatz der CO2-Abscheidung und -Speicherung führen könnte.

"Die heutige Ankündigung unterstreicht unsere führende Position in der Brennstoffzellentechnologie", sagte Jason Few, Präsident und Chief Executive Officer von FuelCell Energy. "Wir freuen uns darauf, weiterhin mit ExxonMobil zusammenzuarbeiten, um eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit zu bewältigen. Wir haben eine große Chance, unsere einzigartige CO2-Abscheidungslösung zu skalieren und zu vermarkten, die etwa 90 Prozent des Kohlendioxids aus verschiedenen Abgasströmen abtrennt und gleichzeitig zusätzliche Energie erzeugt, im Gegensatz zu herkömmlichen CO2-Abscheidungstechnologien, die viel Energie verbrauchen".

"FuelCell Energy war schon immer stolz auf unsere Technologie und unsere Rolle bei der Umgestaltung der Umweltauswirkungen von Industrie und Stromerzeugung. Dies ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zum groß angelegten Einsatz dieser dringend benötigten Technologie".

ExxonMobil und FuelCell Energy begannen 2016 eine Zusammenarbeit mit dem Ziel, die grundlegenden wissenschaftlichen Aspekte der Karbonat-Brennstoffzellen besser zu verstehen und die Effizienz bei der Abscheidung und Konzentration von Kohlendioxid aus dem Abgas der erdgasbetriebenen Stromerzeugung zu steigern. Die neue und erweiterte Vereinbarung wird der Optimierung der Kerntechnologie zur CO2-Abtrennung für die Integration in industrielle Großanlagen wie Raffinerien und Chemieanlagen Priorität einräumen.

Seit mehr als 30 Jahren erforschen, entwickeln und verwenden Ingenieure und Wissenschaftler von ExxonMobil Technologien, die einen Beitrag bei der weit verbreiteten Nutzung von CO2-Abscheidung und -Lagerung leisten könnten. Das Unternehmen hat einen Betriebsanteil an etwa einem Fünftel der weltweiten Gesamtkapazität zur CO2-Abtrennung und hat jährlich etwa 7 Millionen Tonnen Kohlendioxid abgefangen. ExxonMobil hat mehr Kohlendioxid abgeschieden als jedes andere Unternehmen.

Warnhinweis : Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Bedingungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, einschließlich Projektpläne und Zeitplan, sowie die Auswirkungen und Ergebnisse neuer Technologien, darunter Effizienzgewinne und Emissionsreduzierungen, können je nach den Ergebnissen weiterer Forschungs- und Testverfahren, der Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit alternativer Technologien, der Möglichkeit, Pilotprojekte kostengünstig zu skalieren, politischen und regulatorischen Entwicklungen und anderen Faktoren, die in dieser Pressemitteilung und unter der Überschrift "Factors Affecting Future Results" auf der Investorenseite der Website von ExxonMobil unter exxonmobil.com diskutiert werden, unterschiedlich sein.

