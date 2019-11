Die Lufthansa muss wegen des für Donnerstag und Freitag geplanten Streiks der Flugbegleiter 1300 der rund 6000 geplanten Flüge streichen. Am Donnerstag könnten rund 2300 von rund 3000 geplanten Flügen stattfinden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Am Freitag sollten 2400 von rund 3000 Flügen abheben.

