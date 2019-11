FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz hat sich bei einem großen chinesischen Versicherer eingekauft. Der Konzern hat einen Anteil an der Taikang Life Insurance übernommen. Eine Sprecherin der Allianz SE bestätigte das Investment des Konzerns. Den von der Nachrichtenagentur Bloomberg genannten Betrag von 1 Milliarde US-Dollar für 4 Prozent an Taikang bestätigte sie allerdings nicht.

Laut Bloomberg ist Goldman Sachs Verkäufer des Pakets. Die US-Investmentbank werde nach Abschluss der Transaktion noch rund 8,6 Prozent an dem chinesischen Versicherer halten. Ein Vertreter von Goldman Sachs lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme ab.

Die Allianz hat in diesem Jahr mehrere Zukäufe getätigt. So baute sie ihre Präsenz in Großbritannien mit der Akquisition des Schadenversicherers Legal & General Insurance Limited und der Komplettübernahme der LV General Insurance Group für insgesamt bis zu 830 Millionen Pfund im Frühjahr aus. Im August folgte die Ankündigung, die Automobilversicherung und andere Sachversicherungsgeschäfte von Sulamerica in Brasilien für 667 Millionen Euro zu übernehmen.

Taikang Life Insurance mit Sitz in Peking, gegründet 1996, ist nach eigenen Angaben einer der größten Versicherungs- und Finanzdienstleister Chinas mit 800.000 Mitabeitern und Agenten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2019 07:38 ET (12:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.