FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa wird wegen des geplanten Streiks der Flugbegleiter am Donnerstag und Freitag insgesamt rund 1.300 Flüge streichen. Davon seien etwa 180.000 Fluggäste betroffen, hieß es. Der Konzern will in Kürze auf www.lufthansa.com einen Sonderflugplan veröffentlichen. Fluggäste können sich dann unter Eingabe ihrer Flugnummer auf der Webseite über den Status ihres Fluges informieren.

Laut Lufthansa können am Donnerstag von den rund 3.000 geplanten Lufthansa-Group-Flügen 2.300 durchgeführt werden. Am Freitag sollen 2.400 Flüge stattfinden.

Die Fluglinien Eurowings, Germanwings, Sunexpress, Lufthansa Cityline, Swiss, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti und Brussels Airlines werden nicht bestreikt. Ihre Flüge werden planmäßig stattfinden.

November 06, 2019 07:39 ET (12:39 GMT)

