Heute berichtete der größte Schweizer Lebensversicherer über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Dabei konnte er in allen Sparten wachsen. Die Prämien werden zu über 97 % in der Sparte Lebensversicherung erzielt. Geografisch verteilen sich die Einnahmen zu rund 70 % auf die Schweiz, zu 21 % auf Frankreich und zu 9 % auf Deutschland.Die Prämieneinnahmen beliefen sich auf 18 Mrd. Franken, Wachstumstreiber war das Vorsorgegeschäft in der Schweiz. In lokaler Währung betrug das Prämienwachstum 25 % gegenüber dem Vorjahr. Die versicherungstechnischen Rückstellungen zugunsten der Versicherten stiegen um 6 %.Die Swiss Life-Gruppe erzielte im Berichtszeitraum Fee-Erträge von 1,32 Mrd. Schweizer Franken, was in lokaler Währung einem Anstieg von 17 % und in Franken von 14 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...