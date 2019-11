New York (ots/PRNewswire) - In diesem Winter neu: Heizstrahler auf der Aussichtsplattform im 86. StockDas Empire State Building (ESB) hat heute New Yorkern, Touristen und Fans aus der ganzen Welt die Details seiner jährlichen Weihnachtsfeierlichkeiten vorgestellt. Die Veranstaltungen finden im November und Dezember statt und es gibt unter anderem weihnachtliche Schaufensterdekorationen an der Fifth Avenue, Konzerte zur Adventszeit und Überraschungsauftritte bekannter Gäste. Die Dekorationen im Art-déco-Stil des Gebäudes schmücken den Eingang zur Aussichtsplattform an der 34. Straße und die berühmte Lobby an der Fifth Avenue. Das Innere des Empire State Building wird leuchten wie seine weltberühmte, illuminierte Spitze. Das ESB wird vom Erdgeschoss bis zur Antenne Weihnachtsstimmung in New York und der ganzen Welt verbreiten. Neu in diesem Winter: Heizstrahler bieten Besuchern auf der Rundum-Aussichtsterrasse im 86. Stock des ESB zusätzlichen Komfort."Von unserem umfassenden, interaktiven Museum im zweiten Stock über unsere neuen Außenheizstrahler im 86. Stock bis zur verglasten Rundum-Aussichtsplattform im 102. Stock ist die völlig neu gestaltete Erfahrung der Aussicht vom Empire State Building der Ort, die Magie New Yorks in der Weihnachtszeit zu erleben", sagt Anthony E. Malkin, Vorsitzender und CEO des Empire State Realty Trust.Der Weg der Gäste auf die weltberühmte Aussichtsplattform im 86. Stock führt an folgenden Orten an weihnachtlichen Erlebnissen vorbei:Fifth Avenue und Lobbys der Aussichtsplattformen:In der Woche des 11. November 2019 erstrahlt das Empire State Building im Weihnachtsglanz. Ornamente und Dekorationen in klassischen Farbtönen von Gold, Bronze und Silber werden die Art-déco-Details in der Lobby an der Fifth Avenue hervorheben. Am 13. November wird die Tanzgruppe der Radio City Rockettes einmal mehr die Weihnachtsschaufenster des ESB an der Fifth Avenue enthüllen, die von der Mark Stephen Experiential Agency gestaltet wurden. Die Schaufenster zeigen unterschiedliche Stadien des Gebäudes vor reflektierenden Metallornamenten, Landschaften aus Süßigkeiten und Nussknackern.Zudem wird das ESB die Feiertage mit Live-Konzerten in der Lobby an der Fifth Avenue einläuten. Vom Montag, 2. Dezember 2019 bis Freitag, 27. Dezember 2019 spielt ein Pianist Weihnachtsklassiker und eine Sammlung winterlicher Lieblingslieder, um festliche Stimmung zu verbreiten. Zudem wird das ESB in der Weihnachtszeit Gastgeber eine Reihe von Darbietungen örtlicher Chöre von Schülern und Studenten sein.Galerien im zweiten Stock:Die Gäste sind eingeladen, auf ihrem Weg zur Aussichtsplattform im 86. Stock zu sehen, wie das ESB in Film und Kultur gezeigt wurde. Zu diesem Zweck gibt es neun interaktive und umfassende Ausstellungen auf mehr als 929 Quadratmetern. Lassen Sie sich in die 30-er zurücktransportieren und erleben Sie den Bau des Empire State Building aus erster Hand. In einem Kurzfilm gibt es auf einem Panoramabildschirm mit 72 Elementen weihnachtliche Favoriten wie Buddy - Der Weihnachtself, Harry und Sally und Harold & Kumar - Alle Jahre wieder zu sehen. Und nicht verpassen: Ein Foto in der enormen Hand von King Kong!Aussichtsplattformen:Erreichen Gäste die Aussichtsplattformen im 86. und 102. Stock, harren ihrer überraschende Begegnungen. Im November und Dezember begrüßt das ESB berühmte Gäste, um den fantastischen Rundumblick der Aussichtsplattform auf dem 86. Stock zu genießen. In den letzten Jahren konnten in der Weihnachtszeit Gäste wie Mariah Carey, Gwen Stefani, Hugh Jackman und Zac Efron willkommen geheißen werden.Ein Besuch des ESB im Winter:Erstmalig baut das Empire State Building auf der weltberühmten Aussichtsplattform im 86. Stock Heizstrahler auf, damit Gäste nicht frieren müssen, wenn sie den fantastischen Rundumblick genießen. Von den Ausstellungen im 2. Stock bis zur klimatisierten Aussichtsplattform im 102. Stock mit ihrer Komplettverglasung bleiben Gäste warm, auch wenn draußen frostige Temperaturen herrschen.Berühmte Beleuchtung:Während der Weihnachtszeit wird das ESB die Skyline von New York City mit Festtagsbeleuchtungen anlässlich des Erntedankfestes, von Chanukka, Weihnachten und Silvester illuminieren.Einen kompletten Zeitplan der Beleuchtung finden Sie unter http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.Informationen zum Empire State Building Das Empire State Building ragt vom Fundament zur Antenne 443 Meter über Midtown Manhattan auf, ist im Besitz von Empire State Realty Trust Inc., und gilt als "bekanntestes Gebäude der Welt". Durch Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter diverser Branchen aus der ganzen Welt gewinnen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber als weltweit beliebtestes Reiseziel benannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects als Lieblingsgebäude Amerikas. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc sowie www.pinterest.com/empirestatebldg.Informationen zum Empire State Realty TrustDer Empire State Realty Trust Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Gebäude der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von 938.000 Quadratmetern erstreckt (Stand: 30. September 2019). Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon 9 in Manhattan, 3 in Fairfield County (Connecticut) und 2 in Westchester County (New York) sowie rund 65.000 Quadratmeter gewerbliche Mietfläche.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023833/Empire_State_Realty_Trust_holiday.jpgPressekontakt:Alexandra Chernin212.736.3100achernin@empirestaterealtytrust.comStacey-Ann Hosang212.736.3100shosang@empirestaterealtytrust.comOriginal-Content von: Empire State Realty Trust, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111294/4431800