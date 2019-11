In der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China tasten sich weitere Anleger in die europäischen Aktienmärkte vor. Vor größeren Engagements schreckten sie am Mittwoch allerdings zurück. "Der Markt will die Bestätigung, dass das Teil-Handelsabkommen unterzeichnet wird", sagte Rabobank-Anlagestrategin Jane Foley.

