Unterstützt die Durchführung aktueller Bordprojekte und stellt Kapital für zukünftiges Wachstum bereit

Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und Ermöglichung der Zahlung von Dividendenverpflichtungen

Bietet weiterhin finanzielle Flexibilität zur Unterstützung der langfristigen Strategie von FuelCell Energy

DANBURY, Connecticut, Nov. 06, 2019 , Inc. (Nasdaq: FCEL), ein führendes Unternehmen im Bereich der sauberen Energien, eine neue, auf acht Jahre angelegte strategische Firmenkreditvereinbarung mit einem Volumen von 200 Millionen US-Dollar mit Orion Energy Partners an. Das Unternehmen plant, die anfängliche Inanspruchnahme im Oktober/November 2019 in Höhe von insgesamt 80 Millionen US-Dollar zu nutzen, um in erster Linie die Ausführung bestimmter Projekte im Rahmen des Projektbestands in Höhe von 2 Milliarden USD des Unternehmens zu unterstützen. Der Restbetrag der Kreditvereinbarung von 120 Millionen US-Dollar wird in den ersten 18 Monaten zur Verfügung stehen, um in strategisches Wachstum zu investieren und bei Bedarf Betriebskapital bereitzustellen.

Insbesondere werden 80 Millionen US-Dollar der Kreditvereinbarung bereitgestellt für:

aktuelle Anlagenbaukosten im Zusammenhang mit Bordprojekten, insbesondere Tulare BioMAT, Bolthouse Farms und die Brennstoffzellenanlage der CMEEC U.S. Navy Base



zukünftiges Wachstum, einschließlich Baubeginn des ersten von drei FuelCell-Projekten mit LIPA



die Erhöhung des uneingeschränkten Kassenbestands von FuelCell Energy durch die Monetarisierung des Projektportfolios der Gesellschaft und die Rückzahlung aller kurzfristig ausstehenden Baufinanzierungen



ausstehende Dividenden für Vorzugsaktionäre der Serie B

"Wir freuen uns, die neue Kreditvereinbarung mit Orion Energy Partners abzuschließen. Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht das Vertrauen, das Orion Energy Partners in FuelCell hat, basierend auf seinem detaillierten Verständnis unseres Geschäfts und unserer Strategie sowie der Bedeutung der Rolle, die unsere proprietäre Brennstoffzellentechnologie bei der Bereitstellung einer sauberen Energiezukunft spielt", sagte Jason Few, President und Chief Executive Officer von FuelCell Energy. "Mit dieser Partnerschaft haben wir unsere Bilanz gestärkt und verfügen über die Mittel, die wir benötigen, um den Bau mehrerer in Arbeit befindlicher Projekte abzuschließen, unseren Auftragsbestand von 2 Milliarden US-Dollar und die Projektvergaben weiter auszuführen und gleichzeitig neues Umsatzwachstum zu fördern, was zu einem starken Cashflow führen wird."

"Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit FuelCell Energy bekannt zu geben, und freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum als Weltmarktführer für zuverlässige, kohlenstoffarme, dezentrale Stromerzeugung mit Grundlast zu unterstützen", sagte Gerrit Nicholas, Mitbegründer und Managing Partner von Orion Energy Partners. "Diese Investition ist ein perfektes Beispiel für die Fokussierung von Orion Energy auf die Bereitstellung flexibler, kreativer Kapitallösungen für unsere Partner und die Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber ökologisch nachhaltigen Energieunternehmen und -praktiken."

Die zweite Tranche und die verbleibenden 120 Millionen USD an Finanzierung unterliegen den Bedingungen der Vereinbarung.

Im Zusammenhang mit der Kreditvereinbarung hat das Unternehmen Orion Energy Partners Garantien zum Kauf von bis zu 20 Millionen Aktien der Gesellschaft gewährt. 8 Millionen dieser Aktien mit einem Aufschlag zum Schlusskurs vom 30. Oktober bewertet werden.

Vorsichtshinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, unter anderem Aussagen in Bezug auf die erwarteten Finanzergebnisse des Unternehmens, Aussagen in Bezug auf die Pläne und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die weitere Entwicklung, Vermarktung und Finanzierung seiner Brennstoffzellentechnologie sowie Aussagen in Bezug auf die strategischen Schwerpunkte und Geschäftspläne des Unternehmens. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Faktoren, die einen solchen Unterschied verursachen könnten, sind unter anderem Änderungen der geplanten Lieferungen und des Auftragsflusses, Änderungen der Produktionsrate und der Produktkosten, allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Produktentwicklung, der Herstellung, Änderungen im regulatorischen Umfeld, Kundenstrategien, unerwartete Produktionsprobleme, die sich auf die Leistung von Kraftwerken auswirken, Änderungen der kritischen Bilanzierungsrichtlinien, potenzielle Volatilität der Energiepreise, schnelle technologische Veränderungen, Wettbewerb und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Absatzpläne, Geschäfts- und Strategiepläne, Refinanzierungs- und Restrukturierungspläne und Kostensenkungsziele zu erreichen, sowie andere Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Änderungen einer solchen Erklärung öffentlich bekannt zu geben, um eine Änderung der Erwartungen des Unternehmens oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Erklärung beruht, widerzuspiegeln.

Über FuelCell Energy

Über Orion Energy Partners

Orion Energy Partners ist eine kreditorientierte Private-Equity-Gesellschaft mit mehr als 1 Milliarde Dollar an investierbarem Kapital. Orion Energy konzentriert sich auf die Bereitstellung kreativer Kapitallösungen für mittelständische Energieinfrastrukturunternehmen in ganz Nordamerika und ausgewählten internationalen Märkten mit Schwerpunkt auf Downstream- und Midstream-Energie, konventionellem Strom, erneuerbarer Energie und Speicherung, anlagenstarken Energiedienstleistungen und anderen Energie-Teilsektoren. Das Management verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Energieunternehmen und Investitionen in die Energieinfrastruktur. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und verfügt über Büros in New York und Houston. Weitere Informationen zu Orion Energy Partners finden Sie auf www.OrionEnergyPartners.com .

