Seit Angela Titzrath dem Hamburger Hafenbetrieb HHLA vorsteht, geht es erstmals wieder aufwärts. Doch im Alleingang kann sie Hamburgs Bedeutungsverlust nicht stoppen. Helfen soll ihr unter anderem der Hyperloop.

Sehr aufrecht steht Angela Titzrath am Rednerpult vor den über 1000 Zuhörern, die für den Logistikkongress angereist sind. Schaut auf Vertreter der Post, der Reedereien und der großen Transportunternehmen. Und berichtet von den Weisheiten, die ihr wohlmeinende Branchenprofis beim Amtsantritt mit auf den Weg gegeben haben. Eine davon lautete: "Die Logistikbranche verändert sich nur ganz langsam." Sie muss schmunzeln, als sie das erzählt.

Denn seit sie vor drei Jahren ihren Posten als Chefin der Hamburger Hafen- und Logistik AG - kurz HHLA - antrat, hat sich extrem viel verändert. Die Vertiefung der Elbe hat begonnen. Der Hafen, der zuvor über Jahre an Geschäft verlor, schlägt wieder mehr Fracht um. Die internationalen Warenströme haben sich verändert. Und der Druck auf Unternehmen, etwas gegen Umweltverschmutzung zu tun, geht auch an der HHLA nicht vorbei. Vor allem aber hat sich Titzraths Rolle verändert. Wurde sie zum Amtsantritt noch als "Hamburgs teuerste Azubine" verspottet, weil sie keinerlei Erfahrung im Hafengeschäft hatte, sind die Herren der Branche nun still, wenn sie über Schifffahrt referiert.

Steuern als Standortnachteil

Ihre Kritiker mussten einsehen: Titzrath hat in den vergangenen drei Jahren einen guten Job gemacht. Die HHLA macht Gewinn, das Geschäft wächst. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres stieg der Umsatz um zehn Prozent, auf fast 700 Millionen Euro.

Allerdings: Eine Frau allein kann nicht den Welthandel umlenken. Im Ranking der wichtigsten internationalen Häfen ist Hamburg in den vergangenen Jahren deutlich abgerutscht. Der Trend wird sich wohl fortsetzen. Verantwortlich dafür sind zu schmale Fahrrinnen und ein Übermaß an Bürokratie, mit der die Reeder in Hamburg zu kämpfen haben. Titzrath steht dem machtlos gegenüber, sie kann weder die Elbe ausbaggern noch Zoll- und Steuerregeln ändern. Eines aber kann die 53-Jährige: den Hafen modernisieren und so attraktiver machen.

Vor einem Jahrzehnt noch galt Hamburg als Europas Tor zur Welt. Die Kräne im Hafen verluden noch knapp zehn Millionen Standardcontainer im Jahr. Heute freuen sich die Hafenunternehmen, dass sie dieses Jahr endlich wieder neun Millionen Container verladen können. War Hamburg seinerzeit, gemessen an den verladenen Containern, noch der elftgrößte Hafen weltweit, kommt der Standort heute nur auf Platz 19. Das hat viel mit ...

