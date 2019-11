Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wirecard nach Quartalszahlen von 140 auf 134 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Jost hob seine Gewinnprognosen für den Zahlungsabwickler an. Dem stehe ein höherer Beta-Faktor gegenüber, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die konkretere Zielsetzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2020 und die Expansion nach China hätten dem Papier keine Impulse geben können./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 12:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 13:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2019-11-06/15:08

ISIN: DE0007472060