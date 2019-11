Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für DWS von 32,90 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der positive Trend der Mittelzuflüsse halte an, schrieb Analyst Jean Sassus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostendisziplin stehe weiter im Fokus. Sassus kappte seine Schätzungen resultierend aus seiner Vorsicht bezüglich Margenstabilität und Tempo der Einsparungen. Entscheidend für den Aktienkurs sei aber die - aus seiner Sicht gerechtfertigte - Übernahmeprämie wegen der Hoffnung auf einen Verkauf durch die Deutsche Bank./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 17:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 07:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2019-11-06/15:08

ISIN: DE000DWS1007