tick Trading Software AG erzielt im Geschäftsjahr 2018/2019 erneut ein Rekordergebnis in Umsatz und Ergebnis

Düsseldorf, 06.11.2019 Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) hat das Geschäftsjahr 2018/2019 (01.10.2018 - 30.09.2019) nach dem heute vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss von 1.634 TEUR abgeschlossen (Vorjahr: 1.345 TEUR). Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,62 EUR (Vorjahr: 1,34 EUR) und das Ergebnis vor Steuern beläuft sich auf 2.383 TEUR (Vorjahr: 1.941 TEUR). Die Umsatzerlöse der tick-TS AG sind um 9,97% auf 6.709 TEUR (Vorjahr: 6.101 TEUR) gestiegen. Der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), legte um 22,58% auf 2.383 TEUR (Vorjahr: 1.944 TEUR) zu. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr (42 TEUR) ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 1.676 TEUR. Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr wird nach der Anwendung des § 268 Abs. 8 HGB (Ausweis aktiver latenter Steuern) voraussichtlich 1,62 EUR je Aktie betragen. Das genannte Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018/2019 ist vorläufig und steht unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die detaillierten Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/2019 werden voraussichtlich im Februar 2020 veröffentlicht.

Ansprechpartner: Herr Gerd Goetz (Vorstand) tick Trading Software AG / Berliner Allee 59 / 40212 Düsseldorf WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304