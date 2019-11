Volvo Buses vermeldet den bisher größten Einzelauftrag für Elektrobusse in Europa. Der Hersteller soll ab dem kommenden Jahr 157 Exemplare des E-Gelenkbusses 7900 Electric Articulated an Transdev liefern. Die E-Busse werden auf einer Reihe von Strecken in Göteborg zum Einsatz kommen. Erst kürzlich hatte Volvo den elektrischen Gelenkbus auf der Busworld einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Der ...

