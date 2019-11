DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Land Hessen mietet in Bad Vilbel DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Land Hessen mietet in Bad Vilbel 06.11.2019 / 15:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DEMIRE AG: Land Hessen mietet in Bad Vilbel - Neuvermietung von rund 5.000 m² an hessische Landesdienststellen - Die Laufzeit des Mietvertrages beträgt 10 Jahre Langen, 06. November 2019 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat in der Konrad-Adenauer-Allee 1-11 in Bad Vilbel rund 5.000 m² an das Land Hessen vermietet. Vertragspartner ist der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), der zentrale Dienstleister der Hessischen Landesverwaltung für Bau- und Immobilienaufgaben. Die vom LBIH vertretenen Nutzer der Liegenschaft in Bad Vilbel sind das Staatliche Schulamt für den Hochtaunus- und Wetteraukreis sowie die Studienseminare Friedberg und Oberursel. Im Rahmen eines Portfolioerwerbs hatte die DEMIRE AG das Bürogebäude in Bad Vilbel im Mai 2019 übernommen. Das ehemalige Single Tenant Objekt verfügt über insgesamt 26.000 m² Mietfläche. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit aller Mietverträge der Immobilie wurde durch den neuen 10jahres Vertrag mit dem LBIH von 4,6 auf 7,1 Jahre gesteigert. Die Re-Positionierung der Immobilie ist Teil der "REALize Potential"-Strategie der DEMIRE AG. Neben der Neuvermietung an den LBIH konnten seit Übernahme bereits vier weitere Mietverträge mit insgesamt 6.000 m² abgeschlossen bzw. verlängert werden, wodurch die Leerstandquote von 69 % bei Übernahme des Objekts auf nun 35% halbiert werden konnte. Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE AG, sagt: "Die langfristige Neuvermietung bestätigt unsere Strategie, das Objekt von einer Single- auf eine Multi Tenant-Struktur umzustellen. Da das Qualitäts-Objekt in zentraler Lage von Bad Vilbel über eine exzellente IT-Infrastruktur und ausreichend Parkplätze verfügt, sind wir zuversichtlich, bald weitere Vermietungserfolge zu erzielen und das Wertschöpfungspotenzial zu realisieren, dass dieses Objekt bietet." Presse & Investor Relations: DEMIRE - Deutsche Mittelstand Real Estate AG Michael Tegeder Tel: +49 6103 - 372 49 44 Email: tegeder@demire.ag Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE - REALize Potential Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1,1 Millionen m² und einem Marktwert von mehr als EUR 1,4 Milliarden. Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Handel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht der DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. Die DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Kontakt: Michael Tegeder Head of Investor Relations & Corporate Finance DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Telefon: + 49 6103 3724944 Email: tegeder@demire.ag --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0