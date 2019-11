Bei Multivac geht es um die Wurst - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eines der Kernprodukte des Herstellers von Verpackungslösungen sind Maschinen zur Portionierung und Verpackung von Wurst. Aber auch andere Lebensmittel, Healthcare-Produkte und viele weitere werden mit den Maschinen des Unternehmens verpackt. Am Hauptsitz in Wolfertschwenden im Allgäu arbeiten rund 2200 Beschäftigte, weltweit sind es rund 6400, die in 2018 einen Umsatz von rund 1,1?Mrd.€ erzielten.

Die Verpackungsmaschinen werden individuell im Kundenauftrag gefertigt und unterliegen einem eng getakteten Produktionsplan. Verzögerungen im Ablauf gilt es daher so weit wie möglich zu vermeiden. Dazu müssen auch in der eigenen Produktion die Ausfallsicherheit und die damit verbundene elektrische Sicherheit gewährleistet sein und entsprechend überwacht werden. Daher nutzt der Hersteller allstromsensitive Differenzstromtechnik, um die (produktions-)kritischen Bereiche zu überwachen, teilweise bis hinunter in die Einzelstromkreise.

Der regionale Energieversorger Lechwerke AG versorgt Multivac über neun Trafostationen mit einem Leistungsbereich von 630?kVA bis 1000?kVA je Trafo, eine zehnte Trafostation befindet sich aktuell im Bau. Die Spitzenlast liegt bei rund 2,7?MW. Verbaut ist ein TN-S-Netz.

Fehlerquelle: PEN-Brücke

In vielen Installationen finden sich unzulässige Verbindungen zwischen N- und PE-Leiter. Diese führen dazu, dass sich vagabundierende Betriebsströme über das PE-System, über Datenleitungen und alle metallenen Gebäudeteile verteilen. Vagabundierende Betriebsströme generieren elektromagnetische Felder, die zu vielfältigen Störungen führen können, beispielsweise in elektrischen Anlagen, EDV-Netzen oder Rohrsystemen der Gebäudeinstallation.

Lösung: Zentraler Erdungspunkt

Um die oben skizzierten Probleme zu vermeiden, setzt Multivac seit 2010 konsequent auf das Prinzip des zentralen Erdungspunkts ZEP. Die Erdung aller Trafosternpunkte erfolgt zentral an nur einem Erdungspunkt (ZEP) in der Niederspannungshauptverteilung (NSHV). Dabei sind die vom Trafosternpunkt kommenden PEN-Leiter in ihrem gesamten Verlauf gegen Erde isoliert zu ...

